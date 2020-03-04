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( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gültepe mahallesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tiren sahasında gerçekleşti. Çalışma sahasında bulunan yük vincinin kolu kırılarak devrildi. S.Ç. (21)isimli işçi devrilen kolun altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (OE-GF-



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