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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Devrilen traktörün sürücüsü öldü - SAMSUN Haberi

Devrilen traktörün sürücüsü öldü - SAMSUN Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen traktörden detaylar - Traktör sürücüsünün ambulansa taşınması Samsun 'da devrilen traktörün sürücüsü öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.Hüsamettin Karaca (50) idaresindeki 54 HZ 324 plakalı traktör, Doyran Mahallesi'nde devrildi.Traktörün altında kalan Karaca, olay yerinde yaşımını yitirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan Karaca'nın cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Karaca'nın, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı ilçe merkezine götürdüğü öğrenildi.

Cenaze 

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