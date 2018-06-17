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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Devrilen traktörün sürücüsü öldü - İZMİR Haberi
- Kaza yerinden görüntüler - Devrilen traktörden görüntüler - Ekiplerden görüntüler İzmir 'de devrilen traktörün sürücüsü öldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ahmet Görgün (19) idaresindeki 35 ZDK 15 plakalı traktör, Ödemiş - Kiraz karayolu Türkönü Mahallesi mevkisinde devrildi.Kazada, sürücü Görgün yaşamını yitirdi.