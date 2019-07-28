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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Devrilen traktörün sürücüsü öldü - İSTANBUL

Devrilen traktörün sürücüsü öldü - İSTANBUL

- Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Olay yerinden detay görüntüler - Kazazedenin traktörün altından çıkarılma çalışmaları - Cesedin cenaze aracına alınmasıDevrilen traktörün sürücüsü öldüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Şile ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi Kirazpınar mevkisinde Yusuf Konak'ın (26) kullandığı 34 YH 1098 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Konak, devrilen traktörün altında kaldı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Konak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.Konak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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