Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Haberi

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Haberi

Devrilen traktör

Jandarma Tarım Gübre Trol 

-Jandarma ekipleri
-Kaza yerinden detaylar

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afgan uyruklu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu Khamueoı Mahammad (35), ilçeye bağlı Zincirlikuyu ve Fevziye mahalleleri arasında bulunan Yunak Yaylasında çiftçilik yapan İ.A'ya ait 42 GF 187 plakalı traktör ile ilçe merkezinden aldığı sıvı gübre ve tarım ilaçlarını yaylaya götürmek üzere yola çıktı. Khamueoı Mahammad idaresindeki traktör, Fevziye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü traktörün kabininin altında kaldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Khamueoı Mahammad'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı