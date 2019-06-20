Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - GAZİANTEP İzle
- Gaziantep Adli Tıp Kurumu binasının dış genel planı - Cenazenin aileye teslim edilmesi - Cenaze nakil aracının hareket etmesi - Devrilen traktörün ve ölen Servet Açık'ın fotoğrafıDevrilen traktörün altında kalan sürücü öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şehitkamil ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Küllü Mahallesi yakınlarındaki tarlasını süren Servet Açık'ın (42) kullandığı 27 AEF 93 plakalı traktör devrildi.Traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı halde 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Açık'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım