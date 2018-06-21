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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı - ANTALYA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı - ANTALYA

- Cep telefonu ile jandarma ekiplerinin sıkışan sürücüyü kazma kürekle kurtarmasından görüntü Antalya 'da devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarıldıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.Hasan Koyuncu'nun kullandığı 07 LH 455 plakalı traktör, Çavuşköy Mahallesi Boğazcık mevkisinde yol kenarındaki çukura devrildi.Traktörün şoför mahalli ile toprak zemin arasında sıkışan sürücü Koyuncu için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi.Kazma ve küreklerle toprağı kazan ekipler Koyuncu'yu kurtardı. Hafif yaralanan Koyuncu, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Kazma Kürek 

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