Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - MANİSA
- Manisa 'da traktör kazası - 1 ölü - Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan detaylarDevrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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