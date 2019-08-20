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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - MANİSA

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - MANİSA

- Manisa 'da traktör kazası - 1 ölü - Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan detaylarDevrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Direksiyon 

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