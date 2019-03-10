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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

- Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Traktörün altından hayatını kaybeden şahsın çıkarılmaya çalışılması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Tarım Direksiyon 


- Denizli’de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi Alfaklar Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu Sakızlı mevkiinde meydana geldi. Habip Baru, arkasında pulluk olan 20 ND 402 plakalı traktörü ile tarla sürmeye gittiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Baru, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi. Baru’nun cansız bedeni, Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu aracın altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (GC-CC-Y)
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