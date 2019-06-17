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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - OSMANİYE

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - OSMANİYE

- Olay yeri - Devrilen traktör Osmaniye 'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldüOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde kendisinden haber alınamayan çiftçi ölü bulundu.Kızyusuflu köyünde tarla sürmek için evden ayrılan Ahmet Gözüsarı'nın (71) geri dönmemesi üzerine, yakınları bölgede aramaya çıktı.Gözüsarı'nın cesedi, tarlasında devrilen traktörün altında bulundu. Çiftçinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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