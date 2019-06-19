Devrilen traktörün altında kalan çift öldü - KAHRAMANMARAŞ
- Yola düşen çuvallar - Devrilen traktörden görüntüDevrilen traktörün altında kalan çift öldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı yolunun 3. kilometresinde, Mehmet Fidan (69) idaresindeki 46 DL 959 plakalı traktör devrildi.Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Ayşe Fidan (63), olay yerinde hayatını kaybetti.Çiftin cenazesi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım