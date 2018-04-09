Devrilen traktörden yaralı olarak kurtuldu İzle

-Traktörün düzeltilmesi

-Yaralının hastaneye getirilişi



( BİLECİK -HD) BİLECİK



- Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Gölpazarı'ndan Yenipazar istikametine seyir halinde bulunan Ömer Kulaksız (80) yönetimindeki 11 AE 861 plakalı traktör bir yağ fabrikası önüne geldiği esnada nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada devrilen traktörün sürücüsü Ömer Kulaksız yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı İlçe Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Kulaksız, buradaki ilk tedavisinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada büyük hasar gören traktör bir kepçe yardımı ile düzeltildi.

