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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Devrilen tırdan dökülen kumlar kazaya neden oluyordu

Devrilen tırdan dökülen kumlar kazaya neden oluyordu

OLAY YERİ

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-OLAYLA İLGİLİ KONUŞMA
-AMBULANS VE YARALININ GÖTÜRÜLMESİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Devrilen tırın yakınında bulunan bir otomobildeki 2 kişi ise kazayı ucuz atlattı. Kaza, Şarköy yolu üzeri Sağlamtaş rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy’den Malkara istikametine seyreden Mensur Özdemir yönetimindeki kum yüklü tır, virajı geçince devrildi. Tır şoförü yaralanırken, dorseden dökülen kumlar yol kenarında bulunan otomobilin üzerine saçıldı. Otomobildeki 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. ‘Yüzümüz gözümüz kum oldu’ Kazayla ilgili konuşan otomobildeki yolcu, “Çeşme kenarında yemeğimizi yedik, arabayla yola çıkarken tır devrilerek üzerimize geldi. Neyse ki ucuz atlattık ama yüzümüz, gözümüz kum oldu” diye konuştu.

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