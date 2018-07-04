Devrilen tır yolu kapattı - TRABZON

- Devrilen tırdan detay görüntüler - Olay yerinden detaylar Trabzon 'da devrilen tır yolu kapattıTRABZON (AA) - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde, kaza sonucu devrilen tır, Çağlayan Yanlıca Köprü Kavşağı'ndaki ulaşımın bir süre durmasına yol açtı.Alınan bilgiye göre, Şeremet Karal'ın kullandığı 61 KB 535 plakalı minibüs, Çağlayan Yanlıca Köprü Kavşağında dönüş yaptığı sırada, Yücel Tunçtürk yönetimindeki tırın 61 K 25036 plakalı kum yüklü dorsesiyle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle Tunçtürk yönetimindeki tır ve dorsesi yol kenarına devrildi.Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kavşaktaki ulaşım dorseden savrulan kumun temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.Bu arada devrilen tırın sürücüsü Tunçtürk, kazadan yara almadan kurtuldu.