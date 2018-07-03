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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Devrilen tır paniğe neden oldu Video

Devrilen tır paniğe neden oldu Video

Olay yeri

Acil Servis Hastane 112 Acil Servis Direksiyon Trol 

-Yolun trafiğe kapanması
-Kapanan yolun açılması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza saat 00.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu 4 Eylül ilçe stadyumu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mahmut Temel(49) yönetimindeki 33 AYA 17 dorse plakalı gıda maddesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda bulunan refüje çarparak yan yatan tır yaklaşık 100 metre sürüklendi. Tırın devrilmesiyle çıkan ses, çevredeki vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, tırın içerisinde bulunan şoför Mahmut Temel ve tır içerisinde bulunan çocukları Kübra Temel (15), Diyar Yavuz(14), Evindar Temel(15) ve Menal Temel(5)’e müdahalede bulunmasının ardından Kula Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı tedavi altına alındılar. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 110 AKS ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. İzmir-Ankara D300 kara yolu Uşak istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kula Devlet hastanesinde kontrol amaçlı tedavi altına alınan şoför ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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