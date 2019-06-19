Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen tır kara yolunda ulaşımı aksattı - KOCAELİ

Devrilen tır kara yolunda ulaşımı aksattı - KOCAELİ

- Kaza yapan tırdan görüntü - Kaza nedeniyle kapanan D - 100 karayolunun iİstanbul yönünden görüntü - Tırın yoldan vinç yardımı ile kaldırılması - Genel görüntüler - Kocaeli 'de meydana gelen kaza nedeniyle D - 100 kara yolu İstanbul istikametinde konvoy oluştuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde tırın devrilmesi sonucu D - 100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolundan İstanbul yönüne seyreden Nusret Mezarcı idaresindeki 41 YN 670 çekici plakalı tır, Hereke mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanmayan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D - 100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun konvoy oluştu.Tır, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırıldı.Yol temizleme ve yıkama çalışmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı