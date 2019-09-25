Devrilen panelvandan yara almadan kurtuldu - TRABZON
- Kaza yerinden genel görüntü - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin çalışmaları - Devrilen panelvanın çekiciyle kaldırılması - Aracın trafikte seyriDevrilen panelvandan yara almadan kurtulduTRABZON (AA) - Trabzon 'da tünel çıkışında devrilen panelvanın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.Onur Gökhan Altuntaş'ın kullandığı 61 AF 509 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım