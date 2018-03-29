Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Kaza anı - KARABÜK Haberi

- Kaza anına ait MOBESE görüntüsü - Kaza yapan otmobilden detaylar - Otomobilin kaldırılması Karabük 'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İnan Keskin yönetimindeki 78 SU 092 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir restoranın bahçe duvarına çarptı.Devrilen otomobili sürücüsü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Kazada restoranın bahçesinde park halinde bulunan iki otomobil de hasar gördü.