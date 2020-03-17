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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - KARAMAN

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - KARAMAN

- Devrilen araçtan görüntüler - Trafik polislerinin kaza yerindeki incelemelerinden görüntülerDevrilen otomobilin sürücüsü yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman - Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis 

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