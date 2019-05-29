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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen otomobildeki iki kadın yaralandı - MANİSA

Devrilen otomobildeki iki kadın yaralandı - MANİSA

- Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan ve ekiplerin çalışmasından detaylar - Kazaya karışan otomobildeki Adnan Alış'ın kaza anını anlatması Manisa 'da devrilen otomobildeki iki kadın yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahar Yılmaz'ın kullandığı 45 UK 708 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'na girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Devrildikten sonra bir süre sürüklenen otomobil, Adnan Alış'ın idaresindeki 45 UA 0685 plakalı otomobile çarparak durabildi.Kazada sürücü Yılmaz ile yanındaki Zeynep Çetin yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.Hastaneye sevkedilen yaralılardan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bild Trol 

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