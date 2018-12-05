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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - ADANA

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - ADANA

- Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Takla atan otomobil - Çekici ile olay yerinden kaldırılan otomobilDevrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Sarıçam ilçesinde kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Mithat Özhan Bulvarı'nda Burak Canderdiyok kontrolündeki 01 SA 959 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.Kaza sonucu otomobil sürücü Canderdiyok ile araç içerisindeki Sevinç Soydaş yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Bild Trol 

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