Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Devrilen kamyonetteki büyükbaş hayvanlar yola savruldu - EDİRNE İzle

Devrilen kamyonetteki büyükbaş hayvanlar yola savruldu - EDİRNE İzle

- Edirne 'de minibüse çarparak devrilen kamyonetteki büyükbaş hayvanlar yola savruldu - Savrulan hayvanlardan detaylar - Hayvanların toplanma detayı - Kazayı yaşayan vanadaştan açıklamadaDevrilen kamyonetteki büyükbaş hayvanlar yola savruldu - Edirne 'de büyükbaş hayvanları taşıyan kamyonetin minibüse çarpması sonucu, 3 kişi hafif yaralandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de minibüse çarparak devrilen kamyonetteki büyükbaş hayvanlar yola savruldu.Alınan bilgiye göre, Hamit Kır'ın kullandığı 22 AG 714 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Barutluk Mahallesi'ndeki TOKİ kavşağında, Nazım Kağan Acar yönetimindeki 22 M 0096 plakalı minibüse çarptı.Çarpma sonucu devrilen kamyonetteki 5 büyükbaş hayvan yola savrulurken, sürücü Kır ve kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti.Hayvanların dağıldığını gören Kır ve diğer 2 kişi ambulanstan çıkarak, yoldaki hayvanları bir araya topladı. Olay yerinden uzaklaşan bir büyükbaş hayvan ise uzun uğraşlar sonucu diğer hayvanların yanına getirildi.
Ürkmemeleri için gözleri çuvalla bağlanan hayvanlar, başka bir kamyonetle taşındı.Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Büyükbaş Hayvanlar Bild Sağlık Ekipleri Büyükbaş Hayvan Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı