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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Yol Çalışması Direksiyon 

-Kurtarma çalışması görüntü
-Yaralının görüntüsü
-Kamyonun görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da yapımı devam eden yol çalışmasında devrilen kamyonda sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kaza, Aksaray’ın Gülağaç İlçesine bağlı Bekarlar Köyü mevkiinde yapımı devam eden yol çalışması alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasında görevli Hayrettin K. (45) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü kamyonun kabininde sıkışırken, çalışma arkadaşları tarafından sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması ile kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. (YC-
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