Devrilen hafriyat kamyonu yoldan kaldırılarak sahil yolu trafiğe açıldı Haberi

-Kazadan genel görüntüler

-Detayla



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Yenikapı Sahil Yolu'nda damperi alt geçide takılarak devrilen hafriyat kamyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasıyla Yenikapı Sahil Yolu, Bakırköy istikametine trafiğe açıldı. Kaza; saat 12.00 sıralarında Yenikapı Sahil Yolu Bakırköy istikametinde bir alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre 34 UJ 0286 plakalı kamyon sürücüsü, alt geçitten geçtiği esnada kamyonun damperi açılarak üst geçite çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yola savrulan kamyon takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kamyon içerisinde sıkışan şoförü sıkıştığı yerden çıkartarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza dolayısıyla Yenikapı Sahil Yolu Bakırköy istikametine yol kapandı. “Devrilen kamyon yoldan kaldırılarak, yol trafiğe açıldı” Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, vinç yardımıyla devrilen kamyona müdahalede bulundu. Vince bağlanan çelik halatlar yardımıyla düz çevrilen kamyon çekiciye bindirilerek yoldan kaldırıldı. Kamyonun yoldan kaldırılmasıyla Yenikapı Sahil Yolu, Bakırköy istikametine trafik normale döndü. ( EK- HK-

