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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Devrilen elektrik direği sera ve içindeki ürünlere zarar verdi Haberi

Devrilen elektrik direği sera ve içindeki ürünlere zarar verdi Haberi

Yanan seradan görüntü

Gard Elektrik Direği Hasar Tespit Şiddetli Rüzgar 

-Serayı örtmeye çalışan vatandaşlar
-Sera sahibi ile röportaj
-Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe ile röportaj

( ANTALYA )- Sera üzerindeki demirle temas eden elektrik naylon örtüyü eritti ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğleden sonra başlayan olumsuz hava şartları sebebiyle bazı seralarda yırtılmalar yaşanırken Beykonak Mahallesi'nde Ramazan Deniz (32) adlı sera üreticisinin serasının üzerine elektrik direği devrildi. Beykonak’ta Ramazan Deniz’in serasının bitişiğindeki elektrik direği şiddetli rüzgara dayamayıp kırıldı. Kırılan ahşap direk seranın üzerine devrildi. Gece saat 23 00 sıralarında yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Üretici Ramazan Deniz; “ Gece gelip serama baktığımda elektrik direğinin seramın üzerine devrildiğini gördüm. Elektrik akımı olabilir diye seraya yaklaşmadım. Yetkililer gelip elektriği kestiler. 2 dönümlük alanda zararım var" dedi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe ise; “ Ağaç direk rüzgardan dolayı kopmuş. Seranın üzerine devrilmiş. Seranın çatısı da demir olunca şase yapmış. Seranın tümüne dağılmış. Seranın üzerindeki plastik yanmış. Yanan plastik seranın içindeki ürünleri ve sulama sistemini yakmış. Bu olayın tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır” dedi.
Vatandaş serasını kendi imkanlarıyla tamir ediyor. Olayla ilgili Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespiti yapılıyor. " diye konuştu.

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