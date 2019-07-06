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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Devrilen dev incir ağacı yolu kapattı

Devrilen dev incir ağacı yolu kapattı

Devrilen incir ağacı

-Yan tarafından geçen araçlar
-Ağacın kökü detay
-Okul tabelası ve geçen araçlar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, dev incir ağacı devrildi. Elektrik kablolarını da koparan ağaç yolun büyük kısmını kapladı. Olay, Akasya Mahallesi Bedi Sabuncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan dev incir ağacının kökleri ağacı kaldıramayarak devrildi. Dev ağaç devrilirken elektrik kablolarını da kopardı. Olay sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri kopan kabloları onarırken, devrilen dev incir ağacının Antakya Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü Ekipleri tarafından kaldırılması bekleniyor.
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