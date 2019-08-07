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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı da devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikserini kaldırmaya gelen kurtarıcı da devrildi: 1 yaralı

Devrilen beton mikseri ile kurtarıcı

Beton Mikseri Benzin Direksiyon 

-Beton mikserinden dökülen beton
-Yola dökülen yağ ve bezinin üzerine toprak atılması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralanırken, mikseri kaza yerinden kaldırmaya gelen kurtarıcıda yan yattı. Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolunun 13. Kilometresi Organize Sanayi girişindeki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın P. (28), yönetimindeki 70 FN 013 plakalı beton mikseri kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen mikserden çıkarılan sürücü, daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavşakta devrilen beton mikserini kaldırmak için kaza yerine kurtarıcı çağrıldı. Olay yerine gelen Mehmet Ö. idaresindeki 55 AT 040 plakalı kurtarıcı beton mikserini kaldırmaya çalışırken mikserin ağırlığını taşıyamayarak yol ortasına oda devrildi. Alınan tedbir sayesinde yaşanan ikinci kazada kimse yaralanmadı. Devrilen araçlardan yola dökülen yağ ve benzinin başka kazalara yol açmaması için üzerine toprak atıldı. Kavşakta devrilen beton mikseri ile kurtarıcıyı kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. (OB-MD-
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