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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Devrilen ambulansın çarptığı kişi öldü - ANTALYA

Devrilen ambulansın çarptığı kişi öldü - ANTALYA

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Devrilen ambulanstan detaylar - Polis ekiplerinden görüntüler - Kazaya karışan sürücülerden detaylar Antalya 'da devrilen ambulansın çarptığı kişi öldüANTALYA (AA) - Antalya 'da bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrilen ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Termessos Caddesi'nde sirenleri açık halde ilerleyen Caner D. yönetimindeki 34 LM 7112 ambulansa, tali yoldan caddeye çıkan Emine Ç'nin kullandığı 07 MPV 32 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen ambulans, bu sırada yol kenarına park ettiği otomobilinin bagajına eşyalarını koymaya çalışan Olcay Efeoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Efeoğlu, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Emine Ç. ile ambulans görevlileri olay yerinde gözyaşı döktü.Kaza nedeniyle bir süre kapatılan cadde, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis Hastane Gözyaşı Polis Ekipleri Trol 

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