Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı - ANKARA İzle
- Ağacın altında kalan vatandaşa müdahale edilmesi - Yaralının sedyeye alınıp ambulansa götürülmesi - Düşen ağacın görüntüsüANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Maltepe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine devrildi.Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.
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