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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Devrekli fırıncıdan örnek davranış

Devrekli fırıncıdan örnek davranış

FIRINCININ ÇALIŞMASI,FIRINDAN DETAY, EKMEKLERİ SOKAK SOKAK GEZEREK ESNAFLARA DAĞITMASI, KAHVEHANE VE KUAFÖRLERLE RÖP. FIRIN İŞLETMESİ İLE RÖP

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

Kahvehane Kıraathane 


- Devrekli fırıncı hayata geçirdiği uygulama ile vatandaşlardan takdir topladı. Zonguldak’ın Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesinde fırın işletmeciliği yapan Çağlar Sirkeci adlı esnaf hayata geçirdiği uygulama ile vatandaşların takdirini topladı. Koronavirüs vakasından dolayı yurt genelinde bir kısım iş yerleri tedbir amaçlı kapatıldı. Çaydeğirmeni Beldesinde fırın işletmeciliği yapan Çağlar Sirkeci esnaf beldede virüs nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan kıraathane ile erkek ve kadın kuaförlerine bir ay süreyle bedava ekmek dağıtmaya başladı.
Uzun yıllardır ekmek sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden işletme sahibi Çağlar Sirkeci, "Bu meslekte uzun yıllardır faaliyet gösteriyorum. Malumunuz bir vaka var ve bu olay bizimde ülkemizde baş gösterdi. Bu olay nedeniyle beldemizde kahvehaneler ile kuaförler tedbir amaçlı kapatıldı. Ben yıllardır bu esnaf arkadaşlarımdan ekmek yedim şimdi sıra evet belki ihtiyaçları yoktur ama. Bir ay süreyle ben bu esnaf arkadaşlarımın hiçbir ücret almadan ekmek ihtiyaçlarını karşılayacağım” diye konuştu.
Hayata geçirilen uygulamadan memnun olan işletmeciler ise, "Kardeşimizden Allah razı olsun bizlerin ayağına kadar gelip ekmeğimizi hiçbir ücret talep etmeden teslim ediyor. Bu kardeşimizi örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştular.
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