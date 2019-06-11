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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Devrekani'de hortum kamerada

Devrekani'de hortum kamerada

HORTUM GÖRÜNTÜSÜ

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Kamera Dolu Yağışı 


- Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde çıkan hortum paniğe yol açtı. Yaklaşık yarım saat süren hortum, ilçe merkezine ulaşmadan gözden kayboldu. Kastamonu’da il genelinde yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışının sık sık yaşandığı Kastamonu’da bu sefer hortum ortaya çıktı. Devrekani’de Kasaplar köyü civarında bulunan gölet üzerinde hortum çıktı. Yaklaşık yarım saat süren hortum, ilçe merkezinden net bir şekilde görüldü.
Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntülerken, yaşadıkları panik konuşmalarına da yansıdı. Korkulu dakikaların yaşanmasına neden olan hortum, ekili arazilerde zarara yol açtı. Hortum, ilçe merkezine ulaşmadan gözden kayboldu. Hortumun çıktığı bölgede ağaçlar kökünden söküldü. Ayrıca hortum nedeniyle bazı evlerinde zarar gördüğü belirtildi. Hortumun ardından köylüler, yıkılan ağaçları kesim motoruyla keserek kaldırdı. Köylülerin, hortumun geldiğini ve ağaçları yıktığını ifade ederek, “Şimdiye kadar böyle bir hortum görmedik. Belki çok önceden olmuş olabilir ama biz görmedik. Ben, 70 yaşındayım hiç görmedim. Dolu falan yağıyordu ama hiç hortum gelmemişti. Allah’ın işi, Allah’tan gelen candan maldan tatlıdır derler” dedi.
(Vİ-AŞ-Y)
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