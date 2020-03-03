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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Devrek’teki okullarda yangın tatbikatı

Devrek’teki okullarda yangın tatbikatı

OKUL BAHÇESİNDE YAKILAN ATEŞİN GÖREVLİLER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLMESİ, OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ,İTFAİYENİN GELMESİ,

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Söndürme Tüpü Öğrenciler Yangın Tatbikatı Okul Bahçesi Sivil Savunma 


- Devrek’te okullarda itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde şehir merkezinde ki okullarda sivil savunma tatbikatı yapıldı İlçede bulunan okullarda Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivil Savunma Haftası nedeniyle yangın tahliye tatbikatı yapıldı. Sivil Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan tatbikat öncesi mevcut söndürme, koruma ve kurtarma ekipleri kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrenciler tahliye konusunda bilgilendirildi. Okullarda yapılan yangın tahliye tatbikatında hiçbir kargaşaya yer vermeden okullar çok kısa sürede boşaltıldı. Daha sonra okul bahçesinde güvenli olan toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağından, yangın söndürme esnasında yapılabilecekler uygulamalı olarak gösterildi. Böylece meydana gelebilecek olası yangın anında okullarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi amaçlandı. (FE-YE)
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