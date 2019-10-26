'Devrek bastonu' öğrencilerin elinde şekilleniyor İzle

-- Bastonlar

-- Mehmet Çam ile röp.

-- Erhan Yavaş ile röp.



( ZONGULDAK - ÖZEL) "Devrek bastonu" öğrencilerin elinde şekilleniyor- Gücün ve Asaletin Simgesi "Devrek Bastonu" ilgi gün geçtikçe artıyor ZONGULDAK



- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, “asaletin simgesi” olarak kabul edilen Osmanlı döneminden bu yana yaşatılmaya çalışılan el işlemeli Devrek bastonunun yeniden dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. KYK yurdunda açılan atölyede öğrencilerin ellerinde el işlemeleriyle kanserojen madde içermeyen kimyasallar kullanılarak "Kızılcık" ağacından yapılan Devrek bastonu, sağlamlığıyla da büyük ilgi görüyor. Alaplı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği ile Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (YURTKUR) Alaplı Yurdunda barınan öğrenciler tarafından üretilmeye başlandı. “Asaletin Simgesi” olarak kabul edilen Devrek bastonu, geçmişten günümüze birçok Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi devlet başkanlarına takdim edilmiş, büyük ilgi görmüştü. Alaplı KYK Yurdunda açılan atölyede çalışmaları anlatan Teknik Öğretmen Eğitmeni Mehmet Çam, "Atölyede öğrencilerle, yok olmaya yüz tutan mesleği geleneksel sanatlarımızı yaşatmak, Yurtta kalan Öğrencilerimize'de boş vakitlerini değerlendirmek hemde kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için onlara bir meslek öğretmek" dedi.

Çam, “Buradaki amacımız geleneksel el zanaatkârları ölmesin gelecek nesillere aktarılsın diye , Atölyemizde el zanaatkârları bölümümüzde öğrencilerimize bu mesleği icra ettirmeye çalışıyoruz. Baston yapım işi zahmetli ve sabır gerektirir. Bizde burada otantik sanatları yaşatmak ve Devrek Bastonu orijinali en uygun şekilde yapmaktır. Bu konuda KYK Müdürü Erhan Yavaş bey, bizlere çok yardımcı oldu. Gerekli her türlü malzemeyi temin etti. Kursiyerlerimizde bu konuda çok hevesli.gençlerimiz bu işi büyük bir zevkle yapıyorlar. Üç aya kalmaz, şu elimizde gördüğümüz baston; sap kısmı ceviz ağacından oluyor. Üç ayrı bölümden oluşuyor. Bu yıl kesilen ağacı bu yıl kullanamıyoruz. En azından 6 ay beklemesi gerekiyor. Fırında düzeltme aşamasından sonra atölyemize geliyor. Atölyede ağaçlar tornada çekiliyor. Sonra üzerilerine desenler ve motifler açıyoruz” diye konuştu.

“Baston gelecek nesillere aktarılıyor " Öğrencilerin çok yoğun katılım gösterdiklerini altını çizen KYK Müdürü Erhan Yavaş, ise şunları söyledi: “KYK Binamızdaki Mücevher el yapımı ile ilgili Atölyemizde Devrek Kursu açtık.bu doğruda açmış olduğumuz Kurslara Öğrencilerimiz çok yoğun katılım gösterdiler.onlarda boş zamanlarında , ders dışı zamanlarında burada hem eğleniyorlar, hemde ustalarına eski el zanaatkârları öğrenerek gelecek nesillere aktarılmaya hedefliyorlar. O unutulacak olan sanatları yaşatmaya çalışıyorlar. Bunun dışarısında biz öğrencilerimize talep ettikleri her alanda Kurslar açıyoruz. Öğrencilerimize seminerler düzenliyoruz. Onların ders dışı anlarında kendilerini geliştirmesini hedefliyoruz. Öğrencilerimizi bu çalışmalara katıldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." (EYOA-



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