Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Devre mülk sahiplerini dolandıran çeteye operasyon: 28 gözaltı - ANKARA

Devre mülk sahiplerini dolandıran çeteye operasyon: 28 gözaltı - ANKARA

- Devremülk dolandırıcılarına yönelik operasyondan görüntü - Mağdurlardan emekli din görevlisi olan Teyfik Seyrek ile röportajDevre mülk sahiplerini dolandıran çeteye operasyon: 28 gözaltı - Ankara 'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla 110 devre mülk sahibini yüksek kar getirisi vaadiyle yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandıANKARA (AA) - Ankara 'da kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla 110 devre mülk sahibini yüksek kar getirisi vaadiyle dolandırdığı iddia edilen çete üyelerine yönelik operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birikimlerini değerlendirmek için devre mülk satın alan bazı emeklileri dolandırdığı tespit edilen çetenin üyelerini takibe aldı.Kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla önceden belirledikleri emeklileri, lüks ofislere davet ederek devre mülklerini yüksek kar getirisiyle Katar ve Dubaili iş adamlarına satma vaadinde bulunan çete üyelerinin, bunun için kurdukları "Prizma sistemi" adlı kooperatife komisyon yatırılmasını istediği belirlendi.Bu yolla 110 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 28 zanlı, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü. - Birikimini dolandırıcılara kaptırdıMağdurlardan emekli din görevlisi Teyfik Seyrek, birikimleriyle satın aldığı devre mülk için kendisiyle iletişime geçen çetenin "Devre mülkünüzü çok yüksek fiyata yabancılara satacağız, ayrıca bir miktar daha para verirseniz sizi kooperatif üyesi yaparak arsa ve mülk sahibi yapacağız." vaadinde bulunduğunu aktardı.Bunun üzerine ofise davet edildiğini belirten Seyrek, burada ikna edildiğini ve hafta sonu bankaların açık olmadığı zaman diliminde EFT yoluyla istediklere hesaba komisyon olarak para transferi yaptığını ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurduğunu dile getirdi.Güvenlik güçlerine teşekkür eden Seyrek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis Merkezi Güvenlik Güçleri Ara Transfer Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı