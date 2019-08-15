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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Devran Çağlar hayatını kaybetti

Devran Çağlar hayatını kaybetti

Cenaze aracı

Kalp Krizi 

-genel görüntü
-son görüntüleri
-arşiv-

( İSTANBUL )- Ünlü sanatçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti İSTANBUL

- Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu akşam sahne alacağı mekanın sahibinin kendisine ulaşamaması üzerine, kaldığı rezidansın kapısı görevlilerle birlikte açılan Çağlar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sanatçının son olarak geçen hafta sahne alırken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. 1990’lı yılların en ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar, Maltepe’de kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahne aldığı mekanın sahibi, bu akşam sahneye çıkacak olan Çağlar’ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi’ndeki rezidansına gidilerek görevlilerle birlikte kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki sanatçının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Devran Çağlar’ın Maltepe’de son olarak sahne aldığı mekanda tam 1 hafta önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Albümleri, filmleri ve yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.
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