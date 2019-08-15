Devran Çağlar hayatını kaybetti

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( İSTANBUL )- Ünlü sanatçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti İSTANBUL



- Ses sanatçısı Devran Çağlar, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu akşam sahne alacağı mekanın sahibinin kendisine ulaşamaması üzerine, kaldığı rezidansın kapısı görevlilerle birlikte açılan Çağlar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sanatçının son olarak geçen hafta sahne alırken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. 1990’lı yılların en ünlü ses sanatçılarından Devran Çağlar, Maltepe’de kaldığı rezidansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sahne aldığı mekanın sahibi, bu akşam sahneye çıkacak olan Çağlar’ı telefonla aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine sanatçının Maltepe Altayçeşme Mahallesi’ndeki rezidansına gidilerek görevlilerle birlikte kapısı açıldı. Kapının açılması üzerine 56 yaşındaki sanatçının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, Devran Çağlar’ın Maltepe’de son olarak sahne aldığı mekanda tam 1 hafta önce çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Albümleri, filmleri ve yaşam tarzıyla adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

