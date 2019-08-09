Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor Haberi

Devletin şefkat eli kimsesizlere uzanıyor Haberi

Ekiplerin ailelere ulaşması

-Evlerde yürütülen temizlik faaliyeti
-Bir yaşlının tıraş edilmesi
-Fatma Yıldız adlı kadının evimizi temizliyorlar çok memnunuz demesi
-Sebiha Tezcan adlı kadınla röportaj
-Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Seçkin röportajı

( MERSİN )- Proje kapsamında 150 aileye ulaşılarak hem kaldıkları evleri temizleniyor, hem de kimsesizlerin kişisel bakımı yapılıyor MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde Kaymakamlığın koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Yalnız değilsiniz, yanınızda biz varız" projesiyle, kimsesizlere devletin şefkat elini uzatıyor. Proje kapsamında 150 aileye ulaşılarak hem kaldıkları evleri temizleniyor, hem de kimsesizlerin kişisel bakımı yapılıyor. Vatandaşlarsa özellikle bayram günlerinde uzanan şefkat elinden fazlasıyla memnun olduklarını dile getiriyor. Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adem Seçkin yapılan projeyle ilgili bilgi verdi. Seçkin, "Projemiz Erdemli Kaymakamlığımızın organizasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen bir proje. Projemizin adı "Yalnız değilsiniz, yanınızda biz varız". Projemizle Erdemli'de yaşayan temel gereksinimlerini karşılayamayan sıkıntı çeken ailelerimize ulaşmayı hedefledik. Bu bağlamda 150 ailemize düzenli olarak hizmet veriyoruz" dedi.
Seçkin, "Bu hizmetler temizlik hizmeti, kişisel bakım hizmeti, evdeki çamaşırdan tutunda halıların, kilimlerin temizliği, ütüsüne varıncaya kadar, tıraşlarına varana kadar yaşlılarımıza götürdüğümüz bir hizmet. 150 ailemize hizmet veriyoruz ve memnuniyet oranı çok yüksek. Devletimizin şefkat, merhamet elini burada vatandaşlarımıza hissettiriyoruz. Bayram öncesinde olduğu gibi sonrasında da ailelerimize bu hizmetimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Vatandaşlar da sunulan hizmetlerden oldukça memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Tek başına yaşayan Sebiha Tezcan adlı vatandaş ise kendisinin bir başvuruda bulunmadığını, buna rağmen tespit edilip kendisine destek olunduğunu anlatarak, "Ben bu hizmetlerden çok memnunum, gelen çocuklarımız evimizi temizliyor, dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Ben bu hizmetten çok memnunum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı