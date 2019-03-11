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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur' - TEKİRDAĞ Video

'Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur' - TEKİRDAĞ Video

"Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur" - TEKİRDAĞ

: - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un karşılanması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Davetten genel ve detaylar - Hediye taktimi"Devletin milleti olmaz, milletin devleti olur"TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devlet zamanın şartlarına göre teşkilat yapısı olarak değişiklikler gösterebilir. Onun için devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. Bu bakımdan devlet - millet bütünleşmesi önemli. Milletin de devletine güvenmesi lazım." dedi.
Çorlu Bakkallar Odası tarafından verilen yemekte konuşan Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin daha hızlı adım atan bir mekanizmaya dönüştüğünü belirterek, "Bu sistemde amacımız daha güçlü, daha hızlı hareket eden, daha sorun çözücü çalışmalar yapan bir hükümet oluşturmaktı. Bunu başardık." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile doğrudan milletten destek alan bir hükümet oluşturduklarını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:"Devletin milleti değil, milletin devleti olur. Anayasa ile ilgili zihniyet, paradigma farklılığını da devletin milleti anlayışından milletin devleti anlayışına geçmek olduğunu ifade ediyorduk. Milletimiz gerek bu topraklarda gerekse de başka coğrafyalarda birçok devlet kurmuştu. Zaman içerisinde kurduğu devletin teşkilat yapısını yenilemiştir. Devlet zamanın şartlarına göre teşkilat yapısı olarak değişiklikler gösterebilir. Onun için devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. Bu bakımdan devlet - millet bütünleşmesi önemli. Milletin de devletine güvenmesi lazım."Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, konuşma sonrası Şentop'a hediye takdim etti.

Paradigma Hükümet 

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