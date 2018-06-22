'Devletimizin yaptıklarından razıyız' - DİYARBAKIR Haberi

"Devletimizin yaptıklarından razıyız" - DİYARBAKIR - Sur Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin çocukla ilgilenmesi - Sur Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin Sur'lu aile ile sohbeti - Sur Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin vatandaşları ziyareti - Abdullah Çiftçi'nin konuşması - Abdullah Çiftçi'nin futbol sahasında oynayan çocukları ziyareti - Sur Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin vatandaşları ziyareti - İlçe sakinleri - Esnaf Remzi Kağar'ın konuşması - İlçe sakinlerinden Yılmaz Acu'nun konuşması"Devletimizin yaptıklarından razıyız" - Görevlendirme yapılan Diyarbakır 'ın merkez Sur Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilçe modern bir görünüme kavuştu - Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi: - "İnsanlarımızın iyi ve kötü gününde, hastalığında, darlığında, düğününde, taziyesinde yanında olmaya gayret ediyoruz" - Esnaf Remzi Kağar: - "Devletimizin yaptıklarından razıyız. Devlet bizi ikinci plana atmadı. Artık huzur istiyoruz, terör istemiyoruz"DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır 'ın merkez Sur Belediyesince yürütülen çalışmalarla ilçe modern bir görünüme kavuştu.Sur Belediye Başkanı Vekili ve Kaymakam Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin bütün kurumlarının el birliği içerisinde 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir medeniyet şehri olan Sur'u ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi.
Çalışmalar kapsamında Gazi ve Melikahmet caddelerinin Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yeniden düzenlendiğini, tarihi eserlerin büyük bir kısmının onarıldığını belirten Çiftçi, teröristlerin tahrip ettiği 6 mahallede inşaat çalışmalarının başladığını bildirdi.İlçenin terörden temizlenmesinin ardından gelen huzur iklimiyle her vatandaşa dokunma ve gönüllerini kazanmaya çalıştıklarını dile getiren Çiftçi, "İnsanlarımızın iyi ve kötü gününde, hastalığında, darlığında, düğününde, taziyesinde yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi. "Devlet millet el ele ve iş birliği içerisinde bir yerlere gelebiliriz. Biz etrafımızın kan gölüne çevrildiği, üzerinde büyük oyunların oynandığı bu coğrafyada ancak bir ve beraber olursak bir yerlere gelebiliriz. Bunu sağladığımızda hem bölge halkı hem ülkemiz bir yerlere gelecek." ifadelerini kullanan Çiftçi, halkın büyük destek verdiğini ve devletin yanında olduğunu aktardı.İlçe sakinlerinin huzura sahip çıktığını, huzurun korunması noktasında ciddi bir gayretin olduğunu vurgulayan Çiftçi, önümüzdeki süreçte huzurun artarak devam edeceğini anlattı.Bütün kurumlarla halkın hizmetinde olacak bir anlayışla çalıştıklarına işaret eden Çiftçi, ziyaretlerinde vatandaşın devletin kendine değer verdiğini görmekten çok büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdiğini söyledi.
Çiftçi, şöyle devam etti:"Kapımıza gelen herkese kapımızı açmak ve onların dertlerine deva bulmak zorundayız. Kapımıza gelemeyenlere de biz gitmek durumundayız. Bu şekilde karşılıklı bir çalışmayla inşallah birbirimize daha çok yanaşacağız. Biz bir defa değil her gün her boş bulduğumuz vakitte yanlarında olacağız. Dertlerini dinleyeceğiz, dertlerine ortak olacağız. Biz onların yaralarını sarmak kalplerini kazanmak ve onlara hizmet etmek için buradayız."Yapılan çalışmalarla ilçenin tarihi doku korunarak eskiyle kıyaslanamayacak modern bir görünüme kavuştuğuna dikkati çeken Çiftçi, tarihi ilçenin birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacağını bildirdi. - "Devletimizin yaptıklarından razıyız"Esnaf Remzi Kağar, ilçede yaşanan terör olaylarından dolayı vatandaşların mağdur olduğunu, devletin bu mağduriyeti telafi ettiğini anlattı.Bundan sonra terör olaylarının yaşanmasını istemediklerini ifade eden Kağar, "Devletimizin yaptıklarından razıyız. Devlet bizi ikinci plana atmadı. Artık huzur istiyoruz, terör istemiyoruz. Evimize bir lokma ekmeğimizi götürmek istiyoruz." dedi. İlçe sakinlerinden Yılmaz Acu da peygamberler şehrinde terörün herkesi perişan ettiğini dile getirdi. Terörün halkı ekmeğe muhtaç ettiğine dikkati çeken Acu, şunları kaydetti:"Çukur siyaseti yaptılar. Halkımız bunların oyununa gelmedi. Eski belediyelerin yaptığı çalışmalar ortadadır. Görevlendirmenin yapılmasıyla belediyeler çok güzel hizmetler yapıyor. Gece gündüz insanlığa hizmet ediyorlar. Bunun yanında kapılarını halka açmışlar. Terörden yana değiliz. Devletimizi ve bayrağımızı seviyoruz."