"Devletimiz 'gel oku' dedi, ben de geldim" - AĞRI - Okuma Yazma kursundaki kursiyerlerden genel görüntü - İl Milli Eğitim Müdürü Tura'ın kursiyerlerle ilgilenmesi - İl Milli Eğitim Müdürü Tura'ın konuşması - Kursiyerlerden genel görüntü - Yunus Emre Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Jiyan Güler'in konuşması - 64 yaşındaki Mihrap Teymur'un konuşması"Devletimiz 'Gel oku' dedi, ben de geldim" - Okuma yazma bilmeyen kadınların yoğunlukta olduğu Ağrı 'da, Valilik koordinasyonuyla açılan kurslara kısa sürede 6 binin üzerinde kadın başvurdu - İl Milli Eğitim Müdürü Turan:"670 kursumuz açıldı. 6 bin 876 kursiyerimizden 6 bin 570'i kadın" - Kursiyerlerden 64 yaşındaki Teymur:"Devletimiz 'Gel oku' dedi, ben de geldim. Bu yaşımda, gözlerime, tansiyonuma rağmen Allah'a şükürler olsun okuyabiliyorum"AĞRI (AA) - SITKI YILDIZ - Türkiye'de okuma yazma bilmeyen kadınların yoğun olduğu Ağrı 'da, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği çerçevesinde Ağrı 'da çeşitli kurslar açıldı. Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlükleri iş birliğiyle açılan kurslara katılanlar, okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.Türkiye'de okur yazar oranının düşük olduğu illerden olan Ağrı 'daki kurslara özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle il merkezinde açılan kursları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslara katılımın yüksek olduğunu söyledi.
- 6 bin 876 kursiyerden 6 bin 570'i kadınKurslar öncesi Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığında okuma yazma seferberliği komisyonun toplantı yaptığını hatırlatan Turan, alınan karar gereği il merkezi, ilçeler ve köylerde kurslar açıldığını belirterek, şunları ifade etti:"670 kursumuz açıldı. 6 bin 876 kursiyerimizden 6 bin 570'i kadın. Kursiyerlerimiz güzel şekilde kurslarına devam ediyor. Kursiyerler arasında gençlerin yanı sıra çok yaşlılar da var. Çok iyi şekilde de takip ediyorlar. Kursları dolaşıyoruz ve çok iyi bir rağbet olduğunu görüyoruz. İnşallah bu ilgi devam eder. Birinci kademe bittikten sonra ikinci kademe kurslarımız da devam edecek. Hedefimiz Türkiye ortalamasını yakalamak."İleri yaştaki kadınların kursun açılmasından ötürü memnuniyetlerini dile getirdiğini ifade eden Turan, "Devlet kurumlarına, hastanelere gidince kendi işlemlerini artık yürütebilecekleri için mutlu olduklarını ifade ediyorlar. O yüzden de kursları yakından takip ediyorlar." dedi. Kursiyerlerden 68 yaşındaki Sultan Koç, okuma yazmayı öğrendiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, kimin emeği varsa ondan razı olsun. Kur'an - ı Kerim mealini okumak için kursa geldim. Kursta birçok kelime ve rakamları öğrendim. Çok mutluyum." diye konuştu. 64 yaşındaki Mihrap Teymur da 11 çocuk okuttuğunu ancak kendisinin okuma yazma bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:"Allah devletten, öğretmenden, herkesten razı olsun. Bu yaşta Allah'a çok şükür okuyabiliyorum artık. Devletimiz 'Gel oku' dedi, ben de geldim. Bu yaşımda, gözlerime, tansiyonuma rağmen Allah'a şükürler olsun okuyabiliyorum. Bu yaşta çok mutlu oldum. Allah cumhurbaşkanından, Başbakandan, devletten razı olsun. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Devlete kurban olurum." - Annesine okuma yazma öğretiyorYunus Emre Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Jiyan Güler de okulun bitiminin ardından açılan kursa gelerek annesi Aysel Güler'le aynı sırayı paylaşıyor.Annesine okuma yazma öğrenmesine yardımcı olan Güler, "Annemin okuma yazma öğrenmesi beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.