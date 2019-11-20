Devlet ve yatırımcı iş birliğiyle açılan tekstil birçok kişiye ekmek kapısı oldu

-işçilerin çalışması

-atölyeden detaylar

-atölyenin gezilmesi

-genel detaylar

-kaymakam murat güneş röp.

-hasköy belediye başkanı hikmet karayel röp.

-yatırımcı sedat demir röp.



( MUŞ )- Başkan Karayel’in çabaları, gençlerin umudunu tazeledi MUŞ



- Muş’un Hasköy Kaymakamlığı, Hasköy Belediyesi ve yatırımcı işbirliğiyle açılan tekstil fabrikasında 94 kişiye istihdam sağlanırken, sayının yılsonuna kadar 200’e çıkarılması hedefleniyor. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel’in girişimleri sonucu ilçede kurulan tekstil fabrikası; işsiz gençlere ekmek kapısı olurken, istihdamın arttırılması büyükşehirlere göçü de engelliyor. Başkan Karayel’in ilçeye davet ettiği yatırımcılara yer ve kira konusunda destek olması, hem yatırımcıları hem de işsiz gençleri sevindiriyor. Üretime başlayan tekstil fabrikasını ziyaret eden Hasköy Kaymakamı Murat Güneş ve Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, çalışanlarla bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Hasköy Kaymakamı Murat Güneş, tekstil atölyesine dönüştürülen düğün salonunun gençlere, işsizlere ve kadınlara ekmek kapısı olduğunu söyledi “Burası bir ekmek kapısı haline geldi” İstihdamın sağlanmasından dolayı son derece mutlu olduklarını anlatan Kaymakam Güneş, “Genç girişimcimiz tarafından belediye başkanımızın ve İş-Kur’un desteğiyle ilk başta 94 kişinin çalışacağı ve daha sonra bunun 200’e kadar çıkacağı bir tekstil atölyesi açıldı. Burası daha önce düğün salonu olarak kullanılıyordu. Tekstil atölyesine dönüştürüldükten sonra şu an görüldüğü gibi gençlerimiz, kadınlarımız, vatandaşlarımız burada çalışıyorlar. Burası aynı zamanda bir ekmek kapısı haline geldi. İlçe halkı genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Koşulların zor olması, imkansızlıkların çok olması sebebiyle birçok vatandaşımız büyük şehirlere göç etmekte. Ben inanıyorum bu ve buna benzer işletmelerle birlikte vatandaşımızın refah seviyesi daha da artacak ve başka yerlere göç azalacak. Aynı zamanda insanlarımız daha müreffeh yaşayacaktır. Tekstil atölyemizin açılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Hikmet Karayel ve girişimcimiz Sedat Demir Beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel de, Hasköy Belediyesi olarak bulundukları vaatleri yerine getirdikleri ifade etti.

Hasköy’e acil olan konularla ilgili temennilerinden birisinin de gençlere, kadınlara iş sahası açmak olduğunu hatırlatan Başkan Karayel, “Şu anda tekstil fabrikamız açıldı ve imalata başlamıştır. Bu da ilçemiz için sevindiricidir” ifadelerini kullandı. Bölgede işsizlik sorunu bulunduğunu kaydeden Karayel, “Gençlerimiz iş bulmak için büyük şehirlere göç ediyor ve oralarda tekstil fabrikalarında çalışıyorlar. Büyük şehirlere göçü önlemek için tekstil fabrikalarıyla ilgili çalışma başlattık. Burada ilk kez açılan fabrikanın sahipleriyle irtibata geçtik ve ikna ederek ilçemizde daha önce düğün salonu olarak açılan yeri tekstil fabrikasına dönüştürerek şu anda birçok işsiz gencimize ekmek kapısı haline getirdik. İnşallah bu yatırımların devamı gelecektir. Belediye başkanı olarak seçildiğim günden itibaren halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Kısıtlı imkanlar olmasına ve bütçenin kısıtlı olmasına rağmen bir çok taahhüdümüzü yerine getirdik. Bunlardan birisi de tekstil fabrikası. Belediye olarak yer konusunda destek verdik. Çok güzel bir tekstil fabrikası açıldı” diye konuştu.

“Üçüncü fabrikamızı da açacağız” Fabrika sahibi Sedat Demir ise, 3 yıldan bu yana Muş’ta tekstil üretimi yaptıklarını belirterek, “Sungu beldesinde bir tekstil üretim fabrikamız var. Hasköy Belediye Başkanının yardımı ve desteğiyle ikinci yerimizi açtık. Şu anda burada yaklaşık 100’e yakın personelimiz var. İnşallah kısa sürede bu sayıyı 200 personele ulaştıracağız. Burada üretilen malzemeleri 36 ülkeye ihraç ediyoruz. Ülke genelinde ise yaklaşık bin 200 mağazaya satışımız var. Devletimizin desteği ile burada ilimizin ve bölgemizin kalkınması için gençlerimize yönelik olarak iyi bir istihdam sağladık. İnşallah üçüncü fabrikamızı da açacağız. Amacımız çalışan sayısını 500’e çıkarmaktır. Ancak yer konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Yıllık 12 milyon civarında ekonomik kaktı sağlamakta” Şu anda pijama takımı ürettiklerini belirten Demir, “Günlük üretim 3 bin 500 takım civarında. Önümüzdeki dönemlerde 5 bin takımı bulacak. Her iki fabrikamızda günde 15 bin takım pijama üretilmektedir. Muş’a yıllık 12 milyon civarında ekonomik kaktı sağlamakta” şeklinde konuştu.





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