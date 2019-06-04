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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Devlet milletle bayramlaştı

Devlet milletle bayramlaştı

Bayramlaşmadan görüntü

Küçük Çocuk Bayramlaşma 

-Vali Kaymak konuşması
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

– Samsun Valiliğince gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen törende Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Kaymak ayrıca, bayramlaşmaya gelen küçük çocuklara harçlık ve hediyeler verdi.“Çalışıyoruz ve sizlere güveniyoruz” Bayramlaşmanın ardından konuşan Vali Kaymak, bütün hedeflerinin Samsun’u daha iyi yerlere getirebilmek ve huzuruna katkı yapmak olduğunu belirterek, “Çalışıyoruz ve sizlere güveniyoruz. Bayramlaşmaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Emniyet kuvvetlerimiz de yoğun çalışıyor. Sınır boylarımızda operasyonlar devam ediyor. Tüm güvenlik kuvvetlerine başarılar diliyorum. Rabbim onları korusun” dedi.
Bayramlaşma törenine ayrıca, Vali Yardımcısı İbrahim Sezgin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı , Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Samsun Emniyet Müdürü Vekili Faruk Demir, , AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demritaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve kurum müdürleri katıldı.

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