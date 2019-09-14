Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Devlet hastanesinin acil servis ünitesine kimyasal madde paniği

Devlet hastanesinin acil servis ünitesine kimyasal madde paniği

Hastaneden görüntüler

Acil Servis İlk Müdahale Özel Ambulans Kimyasal Madde Kışla 

-İçeride bulunan personelden görüntüler
-İçeride bulunan personelin temizlik yapması
-Detay

( KOCAELİ )- İşçiler kimyasal maddeden zehirlendi, hastanenin acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar kapatıldı KOCAELİ

- Yalova’da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı Kocaeli’deki Karamürsel Devlet Hastanesi’nde tedbir amacı ile acil servis ünitesine giriş ve çıkışlar tedbir amacı ile kapatıldı. Edinilen bilgilere göre, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan bir gemi onarım şirketinin Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. isimli 4 çalışanı, akşam saatlerinde kimyasal maddeye maruz kalarak zehirlendi. 4 işçi hemen firmaya ait olan özel ambulans ile Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servis ünitesine getirilen işçilere ilk müdahalesi yapılırken, acil servis ünitesinin giriş ve çıkışları tedbir amacı ile kapatıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından işçiler, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait özel bir ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan durum nedeni ile acil servis ünitesinin girişine şerit çekildi. Hastaneye gelen hastalar ise polikliniklere yönlendirildi. Acil servis ünitesinde bulunan ekipler ise kimyasal maddenin etkisinin giderilmesi için çalışma başlattı. Hastanede bulunan ekipler çalışmalarını sürdürürken, kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından hastanenin acil servis ünitesinin giriş ve çıkışlarının tekrar açılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Rizede Toprak Kayması Korkunç KarelerRizede Toprak Kayması Korkunç Kareler
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı