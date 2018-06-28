Devlet hastanesini su bastı Video



- Tekirdağ’da etkili olan ve aniden bastıran sağanak yağış sonrası, Tekirdağ Devlet Hastanesinin birinci katı sular altında kaldı. Tekirdağ'da akşam saatlerinde aniden etkisini gösteren ve her yerin sular altında kalmasına sebep olan şiddetli yağışlar sonrası Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümün bir kısmını sular kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Biriken sular hastane personeli tarafından tahliye edilmeye çalışıldı. (VB-

