Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Devlet hastanesini su bastı Video

Devlet hastanesini su bastı Video

Devlet hastanesinden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Acil Servis Hastane Sağanak Yağış Laboratuvar Şiddetli Yağış 


- Tekirdağ’da etkili olan ve aniden bastıran sağanak yağış sonrası, Tekirdağ Devlet Hastanesinin birinci katı sular altında kaldı. Tekirdağ'da akşam saatlerinde aniden etkisini gösteren ve her yerin sular altında kalmasına sebep olan şiddetli yağışlar sonrası Tekirdağ Devlet Hastanesi giriş katını su bastı. Acil servis ve laboratuvar bölümün bir kısmını sular kaplanırken, acil servisteki bazı hastalar üst kattaki servislere alındı. Biriken sular hastane personeli tarafından tahliye edilmeye çalışıldı. (VB-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı