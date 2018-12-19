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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Devlet hastanesinde yangın tatbikatı İzle

Devlet hastanesinde yangın tatbikatı İzle

Hastane içi

Kurtarma Ekibi Tatbikat Sağlık Ekipleri Yangın Tatbikatı Yangına Müdahale 

-Tatbikat gereği çıkan yangının söndürülmesi
-İtfaiye tarafından hastanede mahsur kalan hastaların tahliyesi
-Kurtarılan hastaların ambulansa taşınması
-Vatandaşların sağlık ekiplerine destek vermesi
- Başhekim Dr. Feridun İbrahim’in konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatını gerçek zanneden vatandaşlar, yapılan tahliyeye katılarak sağlık ekiplerine yardımcı oldular. Ahlat Devlet Hastanesi, her yıl rutin olarak yaptığı ve olası yangına müdahaleye karşı personelin eğitimini test etmek amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat öncesi personele; hastanede olası bir yangında yapılması gerekenler, yangının çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler, alevlere müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve hastaların nasıl tahliye edileceği anlatıldı. Bina içinde ve dışında senaryo gereği yangının çıkmasıyla birlikte yangın butonuna basılarak alarm verildi.
Yangın çıkış kapılarından tahliye edilen hastalar ve personel güvenli alana ulaştırıldı. Yangın sonrası binada mahsur kalan hastalar da itfaiye ekiplerince tahliye edilerek sağlık personellerince ambulanslara konulup başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Bu esnada yangın tatbikatını gerçek zanneden bazı hasta yakınları ve vatandaşlar ise, itfaiye ekipleri ve sağlık personellerine yardıma koştu. Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim, olası yangın durumlarına hazırlıklı olunması için tatbikat yaptıklarını belirtti.
Başhekim İbrahim, “Her yıl rutin olarak yaptığımız yangın tatbikatını bu yıl da Ahlat Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaptık. Hastanemiz bünyesinde kurulan yangına müdahale ekibinin olası bir yangına karşı hazırlıklı olup olmadığını test ettik. 30’ya yakın personeli söndürme ve kurtarma ekibi olarak oluşturduk. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta görev yapan hastane personeline ve itfaiye desteğinden dolayı Ahlat Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.
(ÖO-MSA-Y)
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