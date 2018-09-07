Devlet desteğiyle çiftçilik yapıp evini geçindiriyor - MUŞ
- Tarladan genel görüntüler - Çiftçi Nejla Yeşilyayla'nın konuşması - Konservve yapılması - İl Müdürü Mehmet Aydın'ın konuşmasıDevlet desteğiyle çiftçilik yapıp evini geçindiriyorMUŞ (AA) - Muş 'ta yaşayan Necla Yeşilyayla, devlet desteği alarak yetiştirdiği sebze ve meyveleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.Çüğürlü köyünde 7 çocuk annesi 47 yaşındaki Yeşilyayla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı fideleri arazisine ekerek çiftçilik yapmaya başladı. Her yıl farklı ürünler yetiştiren Yeşilyayla, buradan elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.Yeşilyayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadın Çiftçi" projesi kapsamında aldığı desteklerle çitçilik yaptığını söyledi.
Bu yıl yaklaşık 4 bin fide desteği aldığını anlatan Yeşilyayla, "Tarlamda ürünün bakım, gübreleme ve hasadını kendim yapıyorum. Yetiştirdiğim ürünü kentteki manav, marketlere satıyorum. Şu anda ürün almaya başladım. Buradan güzel gelir elde ediyoruz. Benim geçim kaynağım tamamen tarım." dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ise Yeşilyayla'nın örnek çiftçi olduğunu belirterek, "Özel İdare kaynaklarıyla 200 bin lira karşılığında yaklaşık 560 bin fide dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimizden yaklaşık 2 milyon lira gelir bekliyoruz. Tarımsal ürünler her zaman yüksek gelir getirir. Bu konuda Muş 'ta çok başarılıyız. Toplam 37 bin dönüm sebze alanımız var." diye konuştu.