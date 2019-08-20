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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Devlet büyüklerinin isimleri kullanarak dolandırdılar - ANKARA

Devlet büyüklerinin isimleri kullanarak dolandırdılar - ANKARA

- Polisin düzenlediği operasyondan detay görüntüler - Polisin iş yerinde arama yapmasıDevlet büyüklerinin isimlerini kullanarak dolandırdılar - Ankara 'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'da devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen, kamu görevlilerinin de arasında olduğu 23 şüpheli yakalandı.Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan araştırmada, Ankara merkezli faaliyet gösteren "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdığını belirledi.Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Derneğin Balgat'taki lüks merkezinde de arama yapıldı. İki daire birleştirilerek oluşturulan dernek merkezinde faaliyet gösteren dolandırıcılık zanlılarının 60 bin lira tutarında kira ve aidat borcu bulunduğu tespit edildi.Aralarında kamu görevlileri de bulunan şüphelilerin, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "işe aldırma, ihale, tayin ve atama yaptırma" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dolandırdıkları kişilere derneğin devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait yerlerin satışı için kendilerinin görevlendirildiğini söylediği öğrenildi.Bu tarz dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunan emniyet yetkilileri, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Dolandırıcılık Kamu Görevlileri 

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