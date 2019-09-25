Devlet Arşivleri Başkanlığından engelli öğrenciye anlamlı hediye İzle

- - Bilal için gönderilen kitapların sınıfa getirilmesi

- - Kitapların koliden çıkarılması

- - Kitapların incelenmesi

- - mektubun okunması

- - Genel detaylar

- - Öğrencinin okulda ve dışarıda detayları

- - öğretmen Sümeyye halime gül röp.

- - Bilal Kaymak röp.

- - okul müdürü Yunus Yalçın röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan ve özellikle tarih ile siyaset konularına büyük ilgi duyan gelişim bozukluğu hastası 8. sınıf öğrencisi Bilal Kaymak’a gönderilen kitaplar, Başkan Uğur Ünal'ın kaleme aldığı mektupla birlikte öğrencinin eline ulaştı. Hasköy ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi Bilal Kaymak, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca kendisine gönderilen kitapların heyecanını yaşıyor. Kaymak'ın özelikle tarihi konulara yönelik ilgisini canlı tutmak ve geliştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçen Sümeyye Halime Gül'ün girişimleri sonucu öğrenci için kurum yayınlarından oluşan kitap ve Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal’ın mektubu okula ulaştı. Mektupta yer alan duygu dolu satırları sınıf arkadaşlarına okuyan Kaymak’ın mutluluğu yüzünden okundu. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte kitapları inceleyen Kaymak, kaynaklar için Sümeyye öğretmene ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal’a teşekkür etti. Süreçle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sınıf Öğretmeni Sümeyye Halime Gül, Bilal’i keşfetme sürecinin aslında çok zor olmadığını belirterek, “Bilal’le konuşurken bir anda dünya tarihinden, Türkiye’nin önemli dönüm noktalarından bahsedebiliyor. Dolayısıyla da siz onunla konuştuğunuz zaman bazen de bilmediğiniz şeyleri de keşfedebiliyorsunuz. İşte aslında yola çıkış hikayemiz buradan başladı.

Özellikle de tarih söz konusu olduğunda belge merkezli öğrenme son derece önemli bir rol oynuyor. Biz de ‘ne yapabiliriz’ diye düşündük ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine bu durumu ilettik” dedi.

Bilal’in bir çeşit gelişim rahatsızlığı olduğunu hatırlatan Gül, “Bilal’i gördüğünüz zaman şunu da rahatlıkla görebilirsiniz; bu kadar araştırmaya, öğrenmeye ve bilmeye meraklı bir öğrenci gerçekten nadir bulunur. Çünkü çok ince detaylarına kadar bazı şeyleri araştırdığını görebiliyoruz. İşte tamda bu noktada Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleriyle iletişime geçtik. Onlarda bizi kırmadılar ve bu süreçte bize Bilal için kitap gönderdiler. Aynı zamanda bizi çok daha sevindiren ve onurlandıran bu noktada birde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal’ın Bilal için özel olarak kaleme aldığı mektubu oldu. Mektup, içerik olarak Bilal’e gönderilmiş olsa da içerdiği her kelimeyle ve anlatımıyla aslında bütün gençlere, hatta bütün ülke insanımızı ilgilendiren satırlara yer verdi. Dolayısıyla burada bir teşekkürü borç biliyorum. Özellikle de sürecin başından sonuna kadar bizi yalnız bırakmayarak özellikle de araştırma ve bilime değer verilmesi noktasındaki ümidimizi yeşerttiği için, bizleri bu anlamda güçlendirdiği için Başkanımız Uğur Ünal’a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı. “Tarihe çok ilgim var” Tarihe çok ilgisinin olduğunu ve öğretmeninin kendisi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından kitap getirttiğini ifade eden Bilal Kaymak da, “Öğretmenim Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçti ve bana kitaplar getirdiler. Bölgemize ait çok güzel tarih kitapları gönderilmiş. Bu açıdan Başkan Uğur Ünal’a teşekkür ederim. Bundan sonra okulda ve evde bu kitapları okuyacağım ve tarihimi geliştireceğim. Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal bana özel olarak bir mektup göndermiş. Mektubu okuyunca hem duygulandım hem de çok sevindim. Benim en büyük hedefim, okuyup siyaset bilimcisi olmaktır” diye konuştu.

Okul Müdürü Yunus Yalçın ise, “Öğrencimiz Bilal Kaymak, öğretmenimiz Sümeyye Halime Gül’ün Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivler Başkanlığı ile irtibata geçmesi neticesinde öğrencimize kaynak kitaplar gönderilmiş. Gönderilen kitaplar bizim bölgemizin tarihi ile ilgili belge niteliğinde kaynak kitaplar. Bu kitaplar için özellikle Cumhurbaşkanımıza, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal Beye çok teşekkür ederiz. İnşallah sadece bizim öğrencimiz Bilal değil, tüm öğrencilerimiz bu kaynaklardan yararlanır, çünkü çok değerli ve çok temel kaynaklardır” şeklinde konuştu.



