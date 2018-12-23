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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Develi halkından CHP’li meclis üyelerine tepki İzle

Develi halkından CHP’li meclis üyelerine tepki İzle

-Develi mahalle Muhtarı açıklama

Sosyal Tesis Kamulaştırma Irak 

--Vatandaşlar röportaj
--Genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) -Develi halkından CHP’li meclis üyelerine tepki İZMİR

- Menderes ilçesine bağlı Develi Mahallesi’ndeki vatandaşlar, kendileri için yapılacak olan sosyal tesis için kamulaştırmaya CHP'li meclis üyelerinin karşı çıkmasına tepki göstererek, Başkan Bülent Soylu’ya destek verdi. Develi Mahalle Muhtarı Bayram Bakışkan da, “Bir kişi için 2 bin 700 kişinin mağdur edilmesine Develi halkı olarak karşıyız” dedi.
Menderes Belediyesi, Develi Mahallesi’nde bulunan bir araziyi, mahallede gidecek bir sosyal alanı Develi halkı için kamulaştırarak tesis yapmak istedi. Ancak arazi üzerinde payı bulunan bir ailenin buna karşı çıkması ve CHP’li meclis üyelerinin de buna destek vermesi, 2 bin 700 kişinin yaşadığı Develi halkını mağdur etti. Kamulaştırma yapılacak alan üzerinde toplanan vatandaşlar, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun yanında yer aldıklarını ve destek verdiklerini belirterek, “Bir kişi için 2 bin 700 kişinin mağdur edilmesine Develi halkı olarak karşıyız” dedi.
“Develi halkı olarak Menderes Belediyesi’ne destek veriyoruz” Kamulaştırılacak alanda vatandaşlarla birlikte açıklama yapan Develi Mahalle Muhtarı Bayram Bakışkan, “Menderes Belediyesi tarafından mahallemizde yapılacak çok amaçlı salon ve düğün salonu için yapılan kamulaştırmaya Develi halkı olarak destek veriyoruz. Yıllardır ihtiyacımız olan proje, hep ihmal edilmiş ve bizler mağdur bırakılmıştık. Belediye Başkanımız Bülent Soylu sayesinde artık yağmurda, çamurda ya da başka yerlere giderek düğün yapmaktan kurtulacağız. Bu proje sayesinde mahallemiz sadece düğün alanı kazanmayacak, ihtiyacımız olan sosyal tesisler de bu alanda yer alacak” dedi.
“Kimsenin olayı siyasileştirmeye hakkı yok” Olayın siyasileştirilmeye çalışıldığını ifade eden Bakışkan, “Kimsenin olayı siyasileştirmeye hakkı yok. CHP’li meclis üyelerinin konuya olan tavırları kabul edilemez. Onların yapmış olduğu tutum, Develi halkı olarak bizi derinden yaralamıştır. Bir kişi için 2 bin 700 kişinin mağdur edilmesine Develi halkı olarak karşıyız. Develi halk olarak hakkımız olanı, belediyemizin bize kazandıracağı çok amaçlı salonumuzu istiyoruz” diye konuştu.
“Köyümüzde 2 bin 700 kişiyiz, bir kişi engelliyor” Develi’de vakit geçirilebilecek bir sosyal tesis olmadığını dile getiren halk da alanın kamulaştırılmasını istiyor. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun desteğiyle sosyal tesisin hayata geçirilmesini isteyen Develili vatandaşlar, “Köyümüze güzel bir yer olur. Bu eserin Bülent Soylu’nun desteği ile köyümüze kazandırılmasını istiyoruz. Tuvaletinden berber dükkanına, düğün salonundan lokantasına bir sosyal tesis olsun. Köyümüzde 2 bin 700 kişi var ve bu 2 bin 700 kişiyi bir kişinin engellemesi yanlış” ifadelerini kullandı. --
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