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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Develi’de eve dadanan yılanlar yakalandı Haberi

Develi’de eve dadanan yılanlar yakalandı Haberi

itfaiye ekipleri tarafından yılanın yakalanması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Akalan Irak 


- Kayseri’nin Develi ilçesinde son zamanlarda evlerin içinde görülmeye başlayan yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılıyor. Develi’de son günlerde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, evlere girerek ilçe halkını diken üstünde bırakıyor. Evlerine giren yılanlardan kurtulmak isteyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koşuyor. Alparslan Mahallesinde evlere giren 5 yılan itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle, özverili bir çalışma sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.
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