Develer kent merkezinde görücüye çıkarıldı

-KORTEJİN SOKAKLARDA İLERLEMESİ

-DEVELERDEN DETAY

-BAŞKAN YARALI'NIN VATANDAŞI SELAMLAMASI

-BAŞKAN YARALI'NIN KONUŞMASI

-DEVEDEN DETAY



( MANİSA )- Deve güreşleri kortej yürüyüşü ile başladı MANİSA



- Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, Saruhanlı Belediyesi'nin desteğiyle pazar günü yapılacak olan deve güreşleri öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Güreşe katılacak develer kentin ana caddelerinde gezdirildi. Saruhanlı Belediyesinin katkılarıyla Koldere Mahallesinde bu yıl birincisi düzenlenecek deve güreşleri öncesi kortej düzenlendi.

Korteje, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Başkan Yardımcısı Ercan Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatör Müdürü Ali Aybars Özbilgin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, belediye meclis üyeleri, Deve Güreşi Tertip Komitesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstasyon Mahallesi’nden başlayan kortej, Park Sokak ve Hükümet Caddesi güzergahlarını takiben Çarşı Camii önünde sona erdi. Başkan Yaralı, kortej yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, ücretsiz olarak düzenlenecek deve güreşi hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, ilçe halkını programa davet etti. Saruhanlı Belediyesinin desteğiyle Koldere Deve Güreşi Tertip Komitesi üyeleri tarafından düzenlenen programa yurdun çeşitli yerlerinden 120 devenin katılacağını belirten Yaralı, "25 Mart Pazar günü yapacağımız deve güreşiyle ilgili olarak bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim değerlerimiz arasında olan bu etkinliğimizi biz yaşatmak istiyoruz. Daha önceki dönemlerde zaman zaman yapılıyordu ama inşallah bundan sonraki süreçte bunu bir festival haline getireceğiz. Bizde Saruhanlı Belediyesi olarak destek veriyoruz. İnşallah ciddi bir katılım olacak. Tüm halkımızı Pazar günü Koldere Futbol Sahasında gerçekleşecek deve güreşlerine davet ediyorum" dedi.

(AŞ-ÖND-

